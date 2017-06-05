Форсберг: я не зацикливаюсь на голах, готов пахать в обороне

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг высказался о своей результативности. Шведский хоккеист пока не набрал ни одного очка в финальной серии с «Питтсбург Пингвинз» (1-2).

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«Я должен играть лучше. Хотя если мы побеждаем со счётом 5:1, я не буду грустить из-за того, что не набираю очки. Я готов отрабатывать в меньшинстве, пахать в обороне, играть в силовой хоккей, лишь бы команде это шло на пользу. Я очень стараюсь, чтобы принести пользу команде. Не зацикливаюсь на голах. Если делать свою работу, то прежняя результативность вернётся», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.