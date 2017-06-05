Источник: «Калгари» хочет выменять Овечкина, клуб сделал запрос в «Вашингтон»

«Калгари Флэймз» сделал запрос в «Вашингтон Кэпиталз» об обмене Александра Овечкина. Об этом сообщает RumorBreak в «Твиттере».

Обмен Овечкина? Не в этой жизни! Почему «Вашингтон» сохранит Александра Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан отверг возможность обмена Александра Овечкина. Почему «столичные» не решаются на перемены?

Столичная команда хочет получить за своего капитана защитника Оливера Шилингтона, форварда Сэма Беннетта и несколько драфт-пиков первого раунда. Также сообщается, что канадская команда не собирается обменивать 20-летнего нападающего Мэттью Ткачака.

Ранее появились сведения, что команда из Вашингтона не намерена обменивать своего капитана. Позднее генеральный менеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что клуб не будет пытаться выменять Овечкина.