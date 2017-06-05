Крикунов: аренду в КХЛ надо разрешить, отдавали бы в «Кузню» ребят из СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о легализации аренды в КХЛ.

«Аренду надо разрешить, потому что она так и так существует. Её уже же разрешали когда-то, игроки спокойно переходили из команды в команду, получали практику, и всё было нормально. Думаю, надо разрешать и всё. А те клубы, у которых есть свои фарм-клубы, будут в своей системе работать. Ничего страшного не случится. Сейчас всё равно игроков передают.

Пусть будет официально. Никакого хаоса в лиге из-за этого не начнётся. Каждая команда отдаст по два-три игрока, соберётся всего человек 40. Никому хуже от этого не станет. В тот же Новокузнецк отдали бы ребят, которые сидят в СКА в глухом запасе, там бы они росли и становились мастерами. Всем было бы хорошо», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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Легализация или полный запрет? Руководители и эксперты – об аренде в КХЛ Борьба «Авангарда» и «Металлурга» за Семёнова заставила задуматься — нужно ли разрешить аренду в КХЛ? Мнение экспертов и генменеджеров.

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