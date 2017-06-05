6 июня в 03:00 по московскому времени состоится четвёртый матч розыгрыша Кубка Стэнли между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Питтсбурга». Предыдущая встреча закончилась в пользу «Нэшвилла» со счётом 5:1.
Кто одержит победу в четвёртом матче финала?
— «Нэшвилл»,
— «Питтсбург».
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