6 июня в 03:00 по московскому времени состоится четвёртый матч розыгрыша Кубка Стэнли между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Питтсбурга». Предыдущая встреча закончилась в пользу «Нэшвилла» со счётом 5:1.

Кто одержит победу в четвёртом матче финала?

— «Нэшвилл»,

— «Питтсбург».

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