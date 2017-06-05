Райан Джохансен на один день стал почётным мэром Нэшвилла

Нападающий Райан Джохансен стал почётным мэром Нэшвилла на день. Об этом в своём «твиттере» сообщила мэр города Меган Бэрри.

Джохансен получил серьёзную травму в третьем раунде с «Анахайм Дакс» и не может помочь своей команде в борьбе за Кубок Стэнли. «Хищники» впервые играют в финале, ранее Бэрри объявила 5 июня днём гордости за «Предаторз». «Нэшвилл» сократил отставание в серии, одержав победу в третьей встрече со счётом 5:1. Четвёртый матч пройдёт на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле в ночь с 5 на 6 июня, начало в 03:00 мск.

Победное дыхание Суббэна. Кросби и Малкин не нанесли ни одного броска «Нэшвилл» нашёл способ закрыть лидеров «Питтсбурга», а Пи Кей Суббэн снова «залез под кожу» одному из лучших форвардов соперника.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» мэра Нэшвилла.