В тренере «Питтсбурга» Токкете могут быть заинтересованы «Флорида» и «Баффало»

«Флорида Пантерз» и «Баффало Сэйбрз», которые находятся в поиске главного тренера, могут быть заинтересованы в кандидатуре Рика Токкета, который входит в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.



«Я бы хотел снова попробовать быть главным тренером, но ещё ни с кем по этому поводу не вёл переговоров. Сейчас я сосредоточен на финале Кубка Стэнли. Не представляю, что случится после окончания сезона.



«Питтсбург» — успешная команда, когда ты выигрываешь, другие клубы обращают на тебя внимание. У нас отличный тренерский штаб, Майк Салливан — великолепный тренер. У нас с ним большой опыт совместной работы, это помогает. Моя сильная сторона в том, что я могу установить контакт с любым игроком. Я играл в первом звене и в четвёртом, был тем, кто не попадает в состав. Это помогает в общении с игроками", — сказал наставник.



Токкет проводит третий сезон в тренерском штабе «Питтсбурга». С 2008 по 2010 год он возглавлял «Тампа-Бэй Лайтнинг», кроме того, он работал в «Аризоне Койотс» и «Колорадо Эвеланш». «Питтсбург» ведёт в финале Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2-1.