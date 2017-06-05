«Нефтехимик» расторг контракт с Дьяковым, «Локомотив» — с Турчаниновым

«Локомотив» и защитник Алексей Турчанинов расторгли контракт по соглашению сторон. В мае Турчанинов был обменян в Ярославль из ХК «Рязань» (ВХЛ). Также по соглашению сторон расторгли контракт «Нефтехимик» и защитник Кирилл Дьяков. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.



24-летний Дьяков в прошедшем сезоне провёл 21 матч за новокузнецкий «Металлург», сделал две передачи при показателе полезности "-5". Затем перешёл в «Нефтехимик», но играл за «Ариаду» в ВХЛ, где в 25 матчах набрал 13 (4+9) очков.



20-летний Турчанинов в 34 играх за «Рязань» набрал 3 (2+1) очка.

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