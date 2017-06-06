Переговоры между «Флоридой» и Ягром продолжатся в ближайшее время

«Флорида Пантерз» по-прежнему находится в процессе переговоров о продлении контракта с нападающим Яромиром Ягром. Очередная встреча состоится в течение недели. Руководство клуба намерено подождать с окончательным решением до драфта расширения, который пройдёт с 18 по 21 июня.



В сезоне-2016/17 45-летний Ягр набрал 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда не попала в плей-офф, в ходе сезона сменился главный тренер. Среди действующих игроков НХЛ Ягр является самым возрастным хоккеистом и рекордсменом по количеству проведенных матчей в лиге. Ягр — второй бомбардир за всю историю НХЛ.

«Я хочу играть до 50 лет! И это не шутка». Правила жизни Яромира Ягра Яромир Ягр продолжает обманывать время. Ветеран, которому недавно исполнилось 45 лет, рассказал о своей жизненной философии и правилах.