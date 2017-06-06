Фредерик Годро забросил все свои голы в финальной серии и вошёл в историю

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Фредерик Годро забросил шайбу в четвёртом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (4:1), которая стала третьей в его карьере в НХЛ.



Годро забил все три гола в серии с «Питтсбургом» и стал вторым игроком в истории лиги, который забросил первые три шайбы в финале Кубка Стэнли.



Первым игроком с подобным достижением стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонни Хармс, забросивший три шайбы в финале Кубка Стэнли в сезоне-1943/44 против «Монреаля» (0–4 в серии). В регулярном чемпионате НХЛ Годро сыграл 9 матчей и отметился одной голевой передачей.

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