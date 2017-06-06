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Юрзинов-младший: в «Куньлунь» пришли канадцы, я придерживался других идей

6 июня 2017, вторник. 12:30. Хоккей

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший рассказал о причинах ухода из команды и заявил, что с большим теплом вспоминает о работе в Китае.

«На сегодняшний день конкретных предложений у меня нет, поэтому готов рассматривать все варианты. Что касается «Куньлуня» и дальнейших перспектив команды, то туда пришёл работать канадский специалист. От моего прошлогоднего коллектива осталось всего несколько человек. Но могу сказать, что в клуб приглашают легионеров хорошего уровня. Сейчас появилось время, и собрать команду стало проще, нам было сложнее это сделать. Кстати, некоторых из тех игроков, кто пришёл сейчас, мы рассматривали и в прошлом сезоне. Но не было возможности их подписать: либо они были на контрактах в других клубах, либо запрашивались слишком серьёзные финансовые условия.

Я старался развивать в «Куньлуне» российско-китайско-европейское направление. Теперь там другие специалисты со своим видением на ситуацию и планами развития. Конечно это и повлияло на мой уход из клуба, я придерживался иных идей. У меня были хорошие взаимоотношения с руководством клуба, мы создали коллектив единомышленников. С большим теплом вспоминаю о Китае», — сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что сразу пять канадских специалистов во время плей-офф КХЛ сезона-2016/17 вошли координационный совет «Куньлунь Ред Стар». В том числе и нынешний наставник команды Майк Кинэн, который в то время занимал должность советника и активно занимался поиском работы главного тренера.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар Владимир Юрзинов-младший Майк Кинэн
Новости. Хоккей
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