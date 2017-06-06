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Вайсфельд: я бы на месте Омска договор с «Кузней» не показывал, это криминал

6 июня 2017, вторник. 22:00. Хоккей

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал конфликт вокруг нападающего Кирилла Семёнова, права на которого оспаривают «Авангард» и новокузнецкий «Металлург». Ранее «Кузня» хотела обменять форварда в «Салават Юлаев». Дисциплинарный комитет КХЛ разберёт вопрос с закреплением прав на игрока 8 июня.

«Новокузнецк предложил нам сделать обмен игроками, нас этот вариант устроил. Другой вопрос, что там есть какие-то разногласия у Новокузнецка и Омска. Честно говоря, аргументы, которые были приведены, несерьёзные. Посмотрим, какое решение примет дисциплинарный комитет. В случае с Омском я бы на их месте вообще этот договор никому не показывал. Потому что в моём понимании это криминал.

Что касается обращения самого хоккеиста — переход игрока из КХЛ в ВХЛ возможен только с согласия игрока. Семёнов в том году играл в КХЛ, «Металлург» опустился в Высшую лигу, игроки, которых хочет оставить «Кузня», должны дать своё согласие на это. Но в данном случае мы делаем обмен в команду КХЛ, и права игрока не ущемляются. И у меня есть сомнения относительно даты подачи заявления игроком, потому что они говорят, что игрок подал заявление 31 мая, насколько я себе представляю, «Кузня» должна была быть уведомлена об этом лигой. В «Металлург» никакой информации не поступало. Я так понимаю, одни будут объяснять, что они отправляли, другие доказывать, что не получали, а вот что третьи («Авангард». – Прим. «Чемпионата») будут делать, я вообще не знаю.

Мы тоже подали претензию в арбитражный комитет, поскольку мы считаем, что сделали всё правильно, на законных основаниях, и нас мало волнуют эти разборки между Омском и Новокузнецком», — сказал Вайсфельд в эфире ГТК «Башкортостан».

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Борьба «Авангарда» и «Металлурга» за Семёнова заставила задуматься — нужно ли разрешить аренду в КХЛ? Мнение экспертов и генменеджеров.

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Источник: ГТК "Башкортостан" Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Металлург Нк ХК Салават Юлаев Кирилл Семёнов Леонид Вайсфельд
Новости. Хоккей
6 июня 2017, вторник
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