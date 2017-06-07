Войтек Вольски приступил к тренировкам после перелома позвонков

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски приступил к тренировкам после тяжёлой травмы, полученной в начале сезона-2016/17.

«Как же здорово вернуться на лёд и готовиться к новому сезону КХЛ», — написал Вольски в своём «инстаграме».

В октябре 2016 года Вольски травмировался в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». У него был диагностирован ушиб спинного мозга и перелом четвёртого и седьмого позвонков, он лежал в реанимации, а затем долго восстанавливался, пропустив остаток сезона.

Самые жуткие травмы в истории КХЛ. От Калинина до Вольски В матче с «Барысом» форвард «Магнитки» Вольски сломал 4-й и 7-й позвонки. Вспоминаем, какие ещё травмы получали игроки в КХЛ.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» хоккеиста.