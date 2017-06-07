Миттлстадт: встреча с Кросби – это исполнение мечты

Один из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2017 года нападающий Кейси Миттлстадт признался, что является фанатом капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Миттлстадт посетил четвёртый матч финальной серии плей-офф НХЛ и встретился с Кросби.



«Я смотрю много матчей «Питтсбурга», поэтому особенным моментом было пообщаться с ребятами этой команды. Я большой фанат Кросби. Встреча с Кросби – это исполнение мечты. Он лучший игрок в мире и мой любимый хоккеист. Поговорить с такими парнями, как Малкин, и другими — это тоже здорово. Это было интересное время», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.

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