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Скудра: Лисутин стабилен, а Галимов – один из сильнейших российских вратарей

7 июня 2017, среда. 13:00. Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра рассказал о выборе вратарской бригады нижегородского клуба на сезон-2017/18.

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«Я могу сказать, что старались сохранить прежних ребят. Знали, какое предложение получил Миша Бирюков от «Витязя». Очень хорошее. Плюс в Подольске у него есть возможность стать стабильным номером один. Мы рады за Мишу, но повторить условия не смогли. Ответа от Проскурякова ждали долго, Илья общался с топ-клубом. У нас был свой дедлайн по нему. Не могли слишком долго ждать. Активно работали по Галимову. Считаем, что Стас – один из сильнейших российских вратарей, который в последние полтора года немного ушёл на второй план. Но он ни в коем случае не потерял качества, делавшие его успешным и помогавшие становиться вратарём сборной.

Важный момент – во вратарской бригаде должно быть всё гармонично. Ванька Лисутин очень стабилен в этом плане, психологически устойчив. Он может исполнять роль второго номера, а при необходимости стать первым. Это не очень просто — провести на лавке три-четыре игры, а потом выйти и сыграть на хорошем уровне. Далеко не все это могут сделать. Поэтому нам было важно, чтобы именно такой тандем сложился. Повторюсь, многое зависело от того, какие ответы мы получим от Проскурякова. Нынешняя вратарская бригада нас устраивает, нам с ней комфортно», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Петерисом Скудрой читайте на «Чемпионате» сегодня.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Торпедо Иван Лисутин Илья Проскуряков Михаил Бирюков Петерис Скудра Станислав Галимов Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
7 июня 2017, среда
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