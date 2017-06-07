Директор «Сарыарки» Аргын Нигматулин считает, что второй клуб КХЛ поможет создать в Казахстане сильную сборную по хоккею. При этом ранее сообщалось, что вторая казахстанская команда в КХЛ может появиться в Алма-Ате. Напомним, что в КХЛ выступает «Барыс» (Астана), а в ВХЛ на данный момент играют «Сарыарка» (Караганда) и «Торпедо» (Усть-Каменногорск).



Нужна ли в КХЛ вторая команда из Казахстана?



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