Директор «Сарыарки»: 2-й клуб КХЛ в Казахстане поможет создать сильную сборную

Директор «Сарыарки» Аргын Нигматулин считает, что второй клуб КХЛ поможет создать в Казахстане сильную сборную по хоккею.

«Одним клубом КХЛ невозможно вытянуть сборную. У „Барыса“ участие в КХЛ, участие в отборочных играх, участие в плей-офф и после этого участие на чемпионате мира. Кто такое выдержит? Кроме того, выбор игроков у нас весьма ограничен.



Чтобы исправить это положение, нужно два хоккейных клуба, которые будут представлять Казахстан в КХЛ. В Алма-Ате только сейчас три дворца, у каждого есть раскаточный, итого — шесть катков высочайшего уровня. И самое интересное, что в Алма-Ате люди уже готовы, они болеют хоккеем. А значит, надо его развивать там.



Просто напрашивается вопрос создания второго клуба КХЛ. И тогда не будет утечки кадров. Ведь всё дело в чём? Многие ребята выросли из чемпионата Казахстана, выросли из ВХЛ. В итоге что они делают? Уезжают из страны. „Барыс“ не может принимать, он переполнен легионерами. Конечно же, в КХЛ должна быть ещё одна команда из Казахстана. Тогда из двух команд мы сможем создать сильную сборную, которую ещё будет подпитывать ВХЛ», — цитирует Нигматулина Шайба.kz.