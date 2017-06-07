Овечкин в образе Дарта Вейдера станет призом благотворительного аукциона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в благотворительном аукционе Елены Перминовой SOS by Lena Perminova, средства от которого идут на лечение тяжелобольных детей. Овечкин придёт на детский праздник победителя аукциона в образе персонажа «Звёздных войн» Дарта Вейдера.



«Дорогая Лена Перминова, рад присоединиться к вашему доброму делу! Впервые и только для благотворительного аукциона в роли Дарта Вейдера! В команде со всеми героями «Звездных Войн» я приду на детский праздник победителя аукциона! Делайте ставки прямо сейчас», — написал Овечкин на своей странице в «Инстаграме».