Нападающий Тоффоли продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на три года

«Лос-Анджелес Кингз» продлил контракт с нападающим Тайлером Тоффоли. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение рассчитано на три года, среднегодовая зарплата составит $ 4,6 млн.



25-летний Тоффоли в прошедшем сезоне провёл 63 матча регулярного чемпионата, отметившись 34 (16+18) баллами за результативность при показателе полезности "+6". Всего в НХЛ на его счету 175 (84+91) очков в 293 матчах. В 2014 году Тоффоли помог «королям» завоевать Кубок Стэнли, летом он мог стать ограниченно свободным агентом.