Лавиолетт: «Нэшвилл» хорошо проводит время, но это финал, всё серьёзно

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт рассказал о настроении в команде во время финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». «Хищники» проиграли два гостевых матча, но затем дома сравняли счёт в серии — 2-2.



«Мы хорошо проводим время, бывает, и смеёмся. Всё серьёзно, но иногда я улыбаюсь. Мы получаем удовольствие от того, что играем в финале. После поражения во втором матче я сказал ребятам: „Насколько же нам повезло, что мы играем в июне“. Мы можем повеселиться, но недолго», — цитирует Лавиолетта Yahoo Sports.

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