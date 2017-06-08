Кросби: «Питтсбург» должен заставить защитников «Нэшвилла» обороняться

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (2-2 в серии).

«Мы сфокусированы на следующем матче, не думаем о предыдущих поражениях. В прошлой игре мы сделали много хорошего, если продолжим в том же духе, у нас хорошие шансы. Нам только надо играть более стабильно и провести свой лучший матч.

Мы должны постараться как можно больше времени провести в их зоне. Этих подвижных и изобретательных защитников «Нэшвилла» нужно заставить больше обороняться

Сейчас обе команды будут играть отчаянно, все понимают, в какой ситуации находятся", — приводятся слова Кросби на официальном сайте НХЛ.