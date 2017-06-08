Кессел: «Питтсбург» здорово проводит второй год подряд, надо не останавливаться

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». Действующий чемпион выиграл два первых матча, но затем позволил «хищникам» сравнять счёт в серии — 2-2.



«У меня были шансы забить, но не получилось, так бывает. Это хоккей. Надо не сдаваться. Мы здорово проводим второй год подряд. Осталось максимум три матча, надо не останавливаться, бороться, и надеюсь, мы сможем победить», — приводятся слова Кессела на официальном сайте клуба.

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