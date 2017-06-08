«Автомобилист» в межсезонье проведёт два сбора и сыграет на двух турнирах

«Автомобилист» опубликовал в своём «твиттере» план предсезонной подготовки. С 5 по 18 июля команда проведёт сбор в Курганово, а с 20-го числа будет 10 дней тренироваться в Чехии.



Екатеринбуржцы примут участие в двух предсезонных турнирах. С 1 по 6 августа «Автомобилист» сыграет на Кубке губернатора Нижнего Новгорода, где их соперниками станут «Ак Барс» (1 августа), магнитогорский «Металлург» (2 августа), «Спартак» (3 августа), «Салават Юлаев» (5 августа) и «Торпедо» (6 августа).



С 15 по 19 августа пройдёт мемориал Блинова в Омске, на котором сыграют пять команд. Матч с «Амуром» состоится 15 августа, с «Барысом» — 17 августа, с «Авангардом» — 18 августа и с «Югрой» 19 августа.

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