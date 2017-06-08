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Сиссонс: у «Нэшвилла» получается заставлять «Питтсбург» ошибаться

8 июня 2017, четверг. 16:01. Хоккей

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс назвал составляющие успеха своей команды в последних двух матча финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». «Хищники» потерпели поражение в первых двух играх, но затем дома сравняли счёт в серии, победив в двух матчах с общим счётом 9:2.

«У нас хорошо получается забрасывать шайбу за спины их защитников, а потом атаковать их. Можно играть в тело, например. Надо заставить их совершить ошибку. К этому мы стремимся, и пока у нас это получается», — приводятся слова Сиссонса на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
8 июня 2017, четверг
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