Сиссонс: у «Нэшвилла» получается заставлять «Питтсбург» ошибаться

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс назвал составляющие успеха своей команды в последних двух матча финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». «Хищники» потерпели поражение в первых двух играх, но затем дома сравняли счёт в серии, победив в двух матчах с общим счётом 9:2.

«У нас хорошо получается забрасывать шайбу за спины их защитников, а потом атаковать их. Можно играть в тело, например. Надо заставить их совершить ошибку. К этому мы стремимся, и пока у нас это получается», — приводятся слова Сиссонса на официальном сайте НХЛ.