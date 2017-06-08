КХЛ присвоила Кириллу Семёнову статус НСА. Это справедливость или беспредел?

В офисе Континентальной хоккейной лиги завершились разбирательства по «делу Семёнова». Лигой принято решение присвоить 22-летнему нападающему статус неограниченно свободного агента. Таким образом, Семёнов сам решит, где ему продолжить карьеру. Ранее «Кузня» заявила, что продала права на хоккеиста в «Салават Юлаев».



Согласны ли вы с решением, принятым лигой?



Варианты ответов:



— Да, КХЛ вынесла справедливое решение;

— Нет, это беспредел и беззаконие.

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