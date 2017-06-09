«Питтсбург» разгромил «Нэшвилл» в пятом матче, у Малкина — гол и передача

«Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:0 в пятом матче финала Кубка Стэнли. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Пингвинз».

Джастин Шульц отличился уже на 2-й минуте поединка в результате розыгрыша большинства. На 7-й минуте Брайан Раст и на 20-й Евгений Малкин (при игре 4 на 4) забросили ещё по шайбе. На 22-й минуте состоялся гол Конора Шири, а шайбы Фила Кессела — на 29-й минуте и Рона Хэйнси — на 37-й минуте (с передачи Малкина) зафиксировали окончательный результат.

Гол Малкина можно посмотреть в «Твиттере» на официальной странице НХЛ.

Шестой поединок серии состоится 12 июня на льду «Нэшвилла».