Артур Кулда стал игроком «Куньлуня»

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» пополнился очередным новичком. Речь идёт о защитнике Артуре Кулде.

«Защитник Артур Кулда подписал однолетний контракт с «Куньлунем», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе китайского клуба.

В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за «Йокерит». В 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ на счету защитника 11 (0+11) очков при показателе полезности «+11». В трёх матчах плей-офф Кулда набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1». Всего в КХЛ за «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Йокерит» Кулда провёл 263 матча и набрал в них 59 очков.