Фишер: «Нэшвилл» сыграл отвратительно, не надо валить на Ринне

Капитан «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер прокомментировал разгромное поражение от «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли (0:6, 2-3).



«Не надо сваливать всё на Ринне, вся команда сыграла отвратительно, и все полевые игроки должны прибавить. Дома мы действовали совсем по-другому, а здесь попросту оказались не готовы к натиску соперника. Мы должны больше помогать Ринне, потому что то, что мы показали, не годится для финала Кубка Стэнли», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.