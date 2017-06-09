Суббэн: на кону сезон «Нэшвилла», начинается настоящий хоккей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн после поражения в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (0:6, 2-3) заявил, что его команда дома покажет свой лучший хоккей.



«Мы сыграем лучше. На кону наш сезон, вот и всё. Начинается настоящий хоккей. Это финал, когда команды играют с переменным успехом. Мы уже забыли этот матч и фокусируемся на следующем. Мы покажем свой лучший хоккей. Нам надо сфокусироваться на том, чтобы дать себе шанс вернуться в Питтсбург на седьмой матч. Я по-прежнему считаю, что это не конец. Эпизод с Кросби? Даже не знаю, это хоккей», — приводятся слова Суббэна на официальном сайте НХЛ.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.