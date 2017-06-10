«Айлендерс» подписали контракт с нападающим Бернье

«Нью-Йорк Айлендерс» объявил о заключении контракта с нападающим Стивом Бернье. Соглашение с хоккеистом носит двусторонний характер и рассчитано на два года.



В прошлом сезоне форвард выступал в АХЛ за «Бриджпорт», набрав 26 (16+10) очков в 33 матчах. В сезоне-2015/16 он провёл за «островитян» 24 игры в регулярном чемпионате, в которых отметился одной заброшенной шайбой и пятью голевыми передачами. Также он сыграл шесть матчей в плей-офф. Всего в НХЛ 32-летний Бернье набрал 230 (105+125) очков в 633 матчах.