Сборные Канады и Швейцарии сыграют на Кубке Карьяла – 2017

Сборные Канады и Швейцарии примут участие в розыгрыше Кубка Карьяла 2017 года, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Финляндии.



«Значение Кубка Карьяла для команд, которые будут участвовать в нём в этом году, очень высоко. Игроки из НХЛ не приедут в феврале 2018 года на Олимпийские игры, поэтому Кубок Карьяла станет возможностью для подготовки», — отметил директор ФХФ Матти Нурминен.



Традиционно в Кубке Карьяла, который проводится в Финляндии с 1926 года, участвуют сборные Финляндии, Чехии, России и Швеции. С 1996 года турнир проходит в рамках Еврохоккейтура, в который также входят Хоккейные игры Кайотбет в Чехии, Кубок Первого канала в России и Хоккейные игры Оддсет в Швеции. Действующим победителем Кубка Карьяла является сборная России.