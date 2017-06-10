Как сообщила федерация хоккея Финляндии, в сезоне-2017/18 на Кубке Карьяла в рамках Евротура сыграют сборные Канады и Швейцарии. Это решение принято в связи с тем, что в Олимпийских играх в Южной Корее не примут участие хоккеисты из НХЛ.



Как вы относитесь к участию сборной Канады в Евротуре?



— Отлично! Уровень Евротура повысится

— Чем больше матчей Россия — Канада, тем лучше

— Отрицательно. Это будет ненастоящая Канада

— Кто-то ещё смотрит Евротур?

Кроме того, вы сможете принять участие в опросе, пройдя по ссылке.