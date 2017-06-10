Назаров: прошу молодёжь «Нефтехимика» быть готовой к двум ярким неделям

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказала о планах на межсезонье и о предстоящем тренировочном лагере.



«Думаю, в плане нагрузок это очень похожие сборы, поэтому заранее прошу молодёжь прибыть в лагерь в хорошей форме и быть готовой к двум ярким неделям. Также нет никаких сомнений, что оба сбора принесут самые позитивные результаты — может быть, не сразу, а через год-два. В том же «Барысе» ребята из нашего лагеря-2016 в предстоящем сезоне начнут активно выходить на лидерские роли. В принципе, по такому же пути пойдёт и нижнекамская молодёжь, тем более что эти ребята пару месяцев назад боролись с ЦСКА в финале Кубка Харламова.



Не вызовет ли вопросов у профсоюза июньский сбор? Нет, мы уважаем профсоюз и работаем строго по регламенту, поэтому основной сбор «Нефтехимика» тренерский штаб откроет 3 июля. А сейчас время молодёжи из фарм-клубов. От кого можно ждать прорыва? Пока никаких фамилий — у всех шансы равны. Но по ходу сбора мы будем предоставлять всю необходимую информацию», — приводит слова Назарова Russia-Hockey.