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Салливан: защитники «Питтсбурга» — невоспетые герои нашей команды

10 июня 2017, суббота. 14:57. Хоккей

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан отдал должное своей команде, которая второй сезон подряд добралась до финала Кубка Стэнли.

«Думаю, игры на вылет просто показывают уровень нынешнего плей-офф. Мне кажется, именно поэтому Кубок Стэнли так трудно завоевать, но это и делает награду действительно ценной.

Наши защитники — это невоспетые герои нашей команды. Думаю, они не выделяются на фоне остальных по определённым причинам. Но наша команда не добилась бы успеха, если бы наши защитники не сыграли так, как они сыграли.

Наша способность справляться с трудностями говорит многое о наших игроках. Я убеждён, что это уникальные игроки. У них существует уникальная «химия». Они заботятся друг о друге, и у них большая жажда к победе», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Майк Салливан
Новости. Хоккей
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