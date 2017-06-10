Бородуля: все говорят, что нет в Беларуси вратарей, но я так не считаю

Голкипер Александр Бородуля, выступающий в чемпионате Казахстана в составе «Сарыарки», прокомментировал решение минского «Динамо» расстаться с голкипером Кевином Лаландом, а также рассказал о своём отношении к натурализации канадцев.



«Все говорят, что нет в Беларуси вратарей, но я так не считаю. Если ребятам доверять, где-то рисковать, давать им игровую практику, то всё выйдет на новый уровень. Но, признаться, я был удивлён насчёт решения по Кевину. Не думал, что «Динамо» сделает такой шаг. Хотя, с другой стороны, верное решение. Команде нужны перемены.



Я категорически против натурализации канадцев. Если ты канадец, то борись за место в составе сборной со своими соотечественниками. У нас есть и вратари, и защитники, и нападающие. Просто необходимо подключать их. Может быть, даже создать второй состав сборной и ездить на игры с командами дивизиона ниже. Тогда и можно будет говорить о росте хоккея в стране», — приводит слова Бородули «Шайба».