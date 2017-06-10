«Лада» официально объявила о подписании контракта с Дженовеем

Тольяттинская «Лада» официально объявила о подписании соглашения с канадским защитником Чарльзом Дженовеем, который в прошлом сезоне выступал в составе финского «Йокерита», об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Условия соглашения пока не раскрыты, но ранее «Чемпионату» стало известно, что контракт Дженовея рассчитан на один сезон.



В сезоне-2016/17 Дженовей сыграл 56 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 20 результативных передач, а также отбыл 45 минут штрафа. Всего в КХЛ у Дженовея на счету 171 встреча, он набрал 79 очков по системе «гол + пас» (25+54), а также 83 минуты штрафа. Помимо «Йокерита», защитник выступал в московском «Спартаке» и рижском «Динамо».