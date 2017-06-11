Фишер: игрокам «Нэшвилла» надо думать не о своём эго, а о победе

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер поделился ожиданиями от шестого матча финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2-3).

«В этом финале матчи пока не заканчивались с разницей в одну шайбу, это необычно. Так бывает. Надо оставаться сфокусированными, не замечать внешние раздражители.



Мы сосредоточены на победе. Обе команды друг друга не любят, это хоккей. В сериях случаются драки, стычки, но завтра будет новая игра. Надо думать не о своём эго, а о победе», — сказал Фишер в эфире клубного телевидения.