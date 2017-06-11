«Баффало» планирует провести переговоры с Хаусли, Токкетом и Мартеном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» продолжает вести поиск нового главного тренера. Клуб планирует провести переговоры со специалистами, занятыми в настоящее время в финале розыгрыша Кубка Стэнли. Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.



Речь идёт об ассистенте главного тренера «Нэшвилл Предаторз» Филе Хаусли, а также его коллегах из «Питтсбург Пингвинз» – Рике Токкете и Жаке Мартене.



При этом генеральным менеджером «Сэйбрз» недавно стал другой выходец из «Питтсбурга» – Джейсон Боттерилл.

В тренере «Питтсбурга» Токкете могут быть заинтересованы «Флорида» и «Баффало»