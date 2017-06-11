«Чикаго» может обменять одного из лидеров, например, Анисимова

«Чикаго» вскоре может обменять одного из лидеров. Об этом сообщил журналист 670 The Score Джей Заваски. При этом речь не идёт о Джонатане Тэйвзе. Это связано с проблемами «Чикаго» с размером платежной ведомости.



Журналист, что Маркус Крюгер на 100% не останется в команде, вне зависимости от этой сделки. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Вегас».



«Блэкхоукс» могут обменять Артёма Анисимова (контракт ещё на 4 сезона со средней зарплатой 4,55 млн) или Брента Сибрука (7 сезонов, 6,875 млн). У обоих игроков есть пункты на ограничение на обмен в контракте, пока клуб не запрашивал их отзыв.

«Чикаго» обнародовал календарь предсезонных матчей