«Чикаго» обнародовал календарь предсезонных матчей

Руководство «Чикаго Блэкхоукс» обнародовало календарь предсезонных матчей команды, о чём сообщает пресс-служба клуба.
Игрокам «Блэкхоукс» предстоит провести по две встречи — на выезде и дома — с «Коламбус Блю Джекетс», «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинз».
Календарь предсезонных матчей «Чикаго Блэкхоукс»:
19 сентября — «Коламбус Блю Джекетс» (на выезде).
21 сентября — «Детройт Ред Уингз» (дома).
23 сентября — «Коламбус Блю Джекетс» (дома).
25 сентября — «Бостон Брюинз» (на выезде).
28 сентября — «Детройт Ред Уингз» (на выезде).
30 сентября — «Бостон Брюинз» (дома).