«Чикаго» обнародовал календарь предсезонных матчей

Руководство «Чикаго Блэкхоукс» обнародовало календарь предсезонных матчей команды, о чём сообщает пресс-служба клуба.



Игрокам «Блэкхоукс» предстоит провести по две встречи — на выезде и дома — с «Коламбус Блю Джекетс», «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинз».



Календарь предсезонных матчей «Чикаго Блэкхоукс»:



19 сентября — «Коламбус Блю Джекетс» (на выезде).

21 сентября — «Детройт Ред Уингз» (дома).

23 сентября — «Коламбус Блю Джекетс» (дома).

25 сентября — «Бостон Брюинз» (на выезде).

28 сентября — «Детройт Ред Уингз» (на выезде).

30 сентября — «Бостон Брюинз» (дома).