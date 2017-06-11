Куниц: «Питтсбургу» надо заставить себя провести лучший матч в жизни

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц высказался о предстоящем шестом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (3-2).



«Когда вожделенная цель находится прямо перед тобой, надо заставить себя провести лучший матч в жизни. Мы понимаем, что соперник попытается противопоставить нам свою лучшую игру.



Мы добьёмся успеха, только если начнём шестой матч так же, как предыдущий, заставим их фанатов утихнуть, будем прессинговать их по всей площадке. Надо сыграть в свой хоккей с самого первого вбрасывания», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.