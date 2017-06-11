Журналист: «Айлендерс» претендуют на Мэтта Дюшейна из «Колорадо»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» претендует на форварда «Колорадо Эвеланш»Мэтта Дюшейна. Об этом сообщил журналист TSN Горд Миллер в своём «твиттере».



«Я слышал, что «Айлендерс» – главные претенденты», – сообщил Миллер.



Ранее появились сведения, что «Эвеланш» могут обменять 26-летнего хоккеиста, который неудачно провёл минувший сезон. «Айлендерс» уже назывались в числе претендентов на игрока. Контракт Дюшейна рассчитан ещё на два сезона, годовая зарплата — шесть млн долларов. Обе команды в сезоне-2016/17 не попали в плей-офф.

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