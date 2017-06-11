Светлов: по именам «Лада» должна бороться за зону плей-офф

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о перспективах тольяттинской «Лады» в следующем сезоне КХЛ.



«На что может претендовать «Лада» в следующем сезоне? Вопрос сложный. Одно дело – какие игроки приходят, и другое – как команда будет играть. Я знаю «Ладу», у неё есть хорошие возможности. Я думаю, что команда будет бороться за плей-офф. Всё зависит от команды, от ситуации и от того, как сами ребята будут в коллективе себя проявлять. Команда будет бороться за зону плей-офф, ну а дальше всё будет зависеть от неё. По именам, по перспективе «Лада» должна претендовать на зону плей-офф», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.