Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Каменский: это один из лучших плей-офф для Малкина, он может стать MVP

11 июня 2017, воскресенье. 17:00. Хоккей

Олимпийский чемпион и обладатель кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о проходящей финальной серии Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». «Пингвины» ведут в серии со счётом 3-2, шестая игра пройдёт в Нэшвилле 12 июня мск.

«Серия проходит очень интересно. Много голов, много неожиданных результатов. Обычно матчи играются с овертаймами или же с разрывами в одну-две шайбы, а здесь разгромные счета. Это интересный хоккей для болельщиков и любителей игры. Что сказать по следующему матчу? Это будет игра до первой ошибки, а потом игра будет достаточно открытой. Будем надеяться, что «Питтсбург» победит. Но сделать это, я думаю, будет не так легко. Последний шаг всегда тяжело сделать. Что касается «Нэшвилла», то ребята умеют забывать поражения и выйдут на следующую игру как на новый матч. Поэтому не думаю, что «хищники» психологически надломились. Они будут биться до конца. Знаю по своему опыту, что каждый матч для них это отдельная игра. Никто не думает, проиграли ли они 0:6 или выиграли 5:1. Без разницы. Будет игра до ошибки, до гола, а потом кто-то будет отыгрываться, кто-то кого-то будет наказывать.

Думаю, что это один из лучших плей-офф в карьере Малкина. Женька играет очень здорово, ведёт за собой команду. Каждая команда хочет иметь такую связку, какая есть у него с Кросби, которая может в одиночку решить исход матча. Может ли он претендовать на звание самого ценного игрока плей-офф? Почему нет? Спокойно может. Забьёт победную шайбу и может спокойно претендовать. Будем надеяться, будем ждать», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Принять участие в опросе вы также сможете на сайте Playbuzz.

Фетисов: в серии «Питтсбурга» и «Нэшвилла» будет седьмая игра
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Валерий Каменский Евгений Малкин
Новости. Хоккей
11 июня 2017, воскресенье
17:36 Нападающий Доус не собирается уходить из «Барыса» в московское «Динамо»
17:06 Салливан: в шестом матче «Питтсбург» должен сыграть совсем на другом уровне
17:00 Каменский: это один из лучших плей-офф для Малкина, он может стать MVP
16:25 Каллен: после ухода из «Нэшвилла» я был очень близок к завершению карьеры
15:46 Певец Брайан выступит с крыши бара перед 6-м матчем финала НХЛ в Нэшвилле
15:24 Хохлов: мне нравятся атакующие защитники, как Брент Бёрнс из «Сан-Хосе»
15:03 Салливан: тренеры всегда волнуются, это просто часть нашей ДНК
14:05 Кожевников: в «Динамо» М надо менять руководство и приходить к консенсусу
13:56 Руа: Радулов – что-то необычное для «Монреаля», он вывел клуб на другой уровень
13:25 С. Стась: большим опытом стала игра против Швеции перед ЧМ-2017
12:56 Игроки НХЛ могут отказаться от запрета на перемещение по 16 июня
12:22 Фетисов: в серии «Питтсбурга» и «Нэшвилла» будет седьмая игра
12:01 НХЛ показала самый быстрый рост среднего возраста телезрителей
11:45 Ринне: «Питтсбург» крепко нас приложил, но фаворитов сейчас нет
11:15 Нил: Ринне продолжит быть лучшим игроком «Нэшвилла»
11:00 Светлов: по именам «Лада» должна бороться за зону плей-офф
10:42 Форсберг: «Нэшвилл» делает немало хороших вещей, не надо ничего ломать
10:23 Журналист: «Айлендерс» претендуют на Мэтта Дюшейна из «Колорадо»
10:03 Куниц: «Питтсбургу» надо заставить себя провести лучший матч в жизни
09:51 Мюррей: никаких мыслей, что Кубок находится на расстоянии вытянутой руки
09:42 «Флорида» хочет сделать защитника Яндла доступным для драфта расширения
09:10 «Чикаго» может обменять одного из лидеров, например, Анисимова
09:02 Экс-главный тренер «Далласа» Рафф может войти в тренерский штаб «Рейнджерс»
08:50 «Баффало» планирует провести переговоры с Хаусли, Токкетом и Мартеном
08:48 Соловьёв: «Нефтехимик» возглавляет один из самых именитых и жёстких тренеров
07:19 Кросби: понимаем, что 6-й матч будет необычным, возможно, сыграем чуть попроще
00:55 Фишер: игрокам «Нэшвилла» надо думать не о своём эго, а о победе
00:44 Ринне: я был зол, когда меня заменили в пятом матче финала, но сейчас всё позади
00:31 Брызгалов: в фильмах США героев создают стероидами, а в России героями рождаются
00:10 Арвидссон: «Нэшвиллу» надо побеждать, постараемся показать свой лучший хоккей
10 июня 2017, суббота
23:43 Защитник «Нэшвилла» Ирвин купил юному игроку новую форму взамен украденной
23:33 Каллен: завоевав третий Кубок Стэнли, Кросби и Малкин станут великим тандемом
23:11 Ринне: понравилось смотреть, как шведы «убивают» друг друга в 5-м матче финала
22:46 Кросби: нам с Малкиным повезло, что мы так долго играем вместе
22:29 Салливан: у большинства команд нет такого двойного удара, как Кросби и Малкин
22:00 Вебер: «Нэшвиллу» комфортно дома, мы знаем, что можем добиться успеха
22:00 Нападающий Джастин Уильямс провёл переговоры о контракте с «Вашингтоном»
20:58 Лавиолетт: «Нэшвилл» знает, как играть в шестом матче, и рассчитывает победить
20:29 Кросби: «Питтсбург» ещё ничего не добился, но мы верим друг в друга
19:58 Хекстолл: Гостисбер извлечёт уроки из прошлого сезона и будет играть лучше
19:28 Вице-президент «Уайлд»: ещё не решили, кого защищать на драфте расширения
19:00 Какая из команд дивизиона Чернышёва усилилась лучше?
18:39 Уилсон: когда выходишь на следующий матч, надо осознать, что наступил новый день
18:07 Источник: «Флорида» может в ближайшее время объявить Бонера главным тренером
18:00 Гуськов: победа над канадцами даже на Евротуре может дать психологический толчок
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017