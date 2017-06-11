Каменский: это один из лучших плей-офф для Малкина, он может стать MVP

Олимпийский чемпион и обладатель кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о проходящей финальной серии Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». «Пингвины» ведут в серии со счётом 3-2, шестая игра пройдёт в Нэшвилле 12 июня мск.

«Серия проходит очень интересно. Много голов, много неожиданных результатов. Обычно матчи играются с овертаймами или же с разрывами в одну-две шайбы, а здесь разгромные счета. Это интересный хоккей для болельщиков и любителей игры. Что сказать по следующему матчу? Это будет игра до первой ошибки, а потом игра будет достаточно открытой. Будем надеяться, что «Питтсбург» победит. Но сделать это, я думаю, будет не так легко. Последний шаг всегда тяжело сделать. Что касается «Нэшвилла», то ребята умеют забывать поражения и выйдут на следующую игру как на новый матч. Поэтому не думаю, что «хищники» психологически надломились. Они будут биться до конца. Знаю по своему опыту, что каждый матч для них это отдельная игра. Никто не думает, проиграли ли они 0:6 или выиграли 5:1. Без разницы. Будет игра до ошибки, до гола, а потом кто-то будет отыгрываться, кто-то кого-то будет наказывать.

Думаю, что это один из лучших плей-офф в карьере Малкина. Женька играет очень здорово, ведёт за собой команду. Каждая команда хочет иметь такую связку, какая есть у него с Кросби, которая может в одиночку решить исход матча. Может ли он претендовать на звание самого ценного игрока плей-офф? Почему нет? Спокойно может. Забьёт победную шайбу и может спокойно претендовать. Будем надеяться, будем ждать», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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