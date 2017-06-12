Малкин: игроки «Питтсбурга» хотят ещё больше кубков Стэнли

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, ставший трёхкратным обладателем кубка Стэнли, прокомментировал победу своей команды в финальной серии с «Нэшвилл Предаторз».

«Удивительная победа, удивительная серия. Мы играли против великолепного соперника. Наша оборона проделала великолепную работу, особенно это касается меньшинства «три на пять» в третьем периоде. Я всегда говорил, что «Питтсбург» — это лучший клуб, лучшая организация и удивительная команда. У нас есть потрясающий шанс выигрывать каждый год, у нас в каждом сезоне есть на это шанс. В прошлом году из «Торонто» пришёл Кессел и здорово усилил нас, классно сыграл в плей-офф. В этом году великолепно сыграл Гюнцель, да и все молодые парни смотрелись очень хорошо. Они дали нам необходимую мощь и скорость. Несмотря на этот успех, мы всё ещё голодны до побед и хотим больше кубков Стэнли», — сказал Малкин в эфире TSN.

Фотографию можно посмотреть на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».

Для Малкина этот кубок Стэнли стал третьим в карьере. Ранее Евгений вместе с «Пингвинз» выигрывал трофей в 2009 и 2016 году.