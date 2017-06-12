Хэйнси: я чуть не навернулся, когда Кросби дал мне кубок Стэнли

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Рон Хэйнси поделился эмоциями от победы в розыгрыше Кубка Стэнли. Хоккеист перешёл в команду в ходе сезона из «Каролины Харрикейнз». До этого Хэйнси никогда не играл в плей-офф НХЛ.



«Полнейшая неожиданность и огромная честь! Последние пару минут прошли как в тумане. Болел за то, чтобы Сид передал Кубок Крису Куницу или Мэтту Каллену. Для Каллена этот матч, мне кажется, был вообще последним в карьере.

Этот момент не забуду уже никогда. Когда Сид дал мне кубок, я с ним чуть было не навернулся. Мне очень повезло оказаться здесь в конце февраля. Моим первым матчем за «Питтсбург» была игра «Стадионной серии». И вообще эти три с половиной месяца получились как во сне», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.