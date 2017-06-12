Болельщики выпустили в продажу майку: «Судьи разрушили мечту о Кубке Стэнли»

Один из болельщицких интернет-магазинов Северной Америки выпустил в продаже специальный тираж футболок, посвящённых итогу финала Кубка Стэнли. На майке красуется надпись «Арбитры разрушили мечту о Кубке Стэнли. Верните хоккей назад». Этот призыв – явный намёк на неоднозначный эпизод в начале второго периода шестого матча, когда ранний свисток судьи не дал команде «Нэшвилл Предаторз» открыть счёт в игре. Матч завершился победой «Питтсбург Пингвинз», который стал обладателем Кубка Стэнли.



Стоимость футболки составляет $ 12,99, не считая доставки.

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