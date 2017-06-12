Титов: впечатления от ХК «Сочи» только хорошие, других быть не может

Новичок ХК «Сочи» защитник Александр Титов поделился ожиданиями от предстоящего сезона и поделился впечатлениями от пребывания в команде.



«Я очень рад, что у меня получилось пробиться в КХЛ, так как многие годы прикладывал к этому максимум усилий. А впечатления только хорошие. Других просто не может быть! Сама атмосфера, зрители – всё по-другому. Что касается хоккея, то здесь абсолютно другой уровень игры, чем в ВХЛ. Быстрее нужно принимать решения, физически хоккей получается более энергозатратным. Нужно просто на 200% выполнять свою работу. Надо хорошо играть и стараться быть на ведущих ролях.



Конкуренция ещё никому не мешала, она мотивирует и заставляет каждый день доказывать, прежде всего самому себе, что останавливаться нельзя. Это слова великого тренера Владимира Владимировича Юрзинова. Всегда нужно совершенствоваться во всех аспектах игры как технически, так и психологически. Нужно доказать своим старанием, желанием и хорошими игровыми качествами, что ты достоин быть в числе тех 6-7 защитников, кто выходит на лёд биться и отдавать всё ради победы своей команды», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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