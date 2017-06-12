Форсберг: я горжусь «Нэшвиллом»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг прокомментировал поражение в финале плей-офф НХЛ от«Питтсбург Пингвинз». Соперник выиграл свой второй Кубок Стэнли подряд и пятый за историю клуба. Российский хоккеист Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф.



«Довольно тяжело смотреть на соперника, который прямо на твоих глазах праздновал своё чемпионство. Но я горжусь всей нашей командой и тем, что все ребята сделали», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.