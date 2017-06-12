Эллис: «Нэшвилл» играл два месяца и не получил ничего, это отстой

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис прокомментировал поражение в финале розыгрыша Кубка Стэнли от «Питтсбург Пингвинз» (0:2, 2-4).



«Отстой — играли два месяца и не получили ничего. Нужно принять это и поработать лучше в следующем сезоне. Мы многое узнали о себе и своих способностях. В следующем сезоне у нас будет ещё одна возможность проявить себя.

Отменённый гол? Безумие, что это не гол. Там доли секунды. Я не хочу комментировать, мы очень расстроены этим», — передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.