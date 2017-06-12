Фазлеев: попади я в «Питтсбург», закончил бы уже с хоккеем

Нападающий системы «Филадельфия Флайерз» Радель Фазлеев подвёл итоги сезона-2016/17. Хоккеист в 65 матчах АХЛ за «Лихай Вэлли» набрал 16 (6+10) очков.



«Сезон сложился очень тяжело в психологическом плане. Не смог найти общего языка с тренером. Пришли люди «в порядке», было понятно, что они и будут играть в первых двух звеньях. Три центральных были очень сильными. Было понятно, что для меня оставалось место только в четвёртом звене. Я не против, но там игра несколько другая. Её тренер мне формулировал просто: носись по площадке, бейся, пугай соперников своей энергией. Главное не пропустить, а забитый гол – это бонус, который мы от вас не требуем. Я понимаю, что команде нужны игроки, выполняющие подобные задачи, но это далеко не самые сильные мои стороны.



Я не настолько быстрый, потом, мой козырь — что-то придумать, сыграть нестандартно. А это в четвёртом звене совершенно не приветствовалось. Я пытался играть так, как требует тренер, но не получалось. Тем не менее я играл до нового года практически постоянно, а потом, когда пошли важные игры, тренер начал делать ставку на опытных мастеров.



Если у нас в России в состав не проходишь и вдруг начнёшь улыбаться, к тебе отношение как к дурачку: «Ах, ты улыбаешься, значит у тебя всё хорошо, ну и сиди дальше на скамейке». В Америке не так. Поэтому я понял, что надо возвращать позитивное настроение, искать что-то полезное для себя.



Следующий сезон не будет похожим на прошедший. Я приобрёл большой опыт за сезон, и хорошо, что этот опыт пришёл ко мне сейчас, а не в 25 или 26 лет, когда бы меня посадили на скамейку. Через это все рано или поздно проходят. В хоккее очень много мелочей, которые, как говорят в НХЛ, «делают разницу». По сути, я понимаю, что находясь среди таких профессионалов, должен «учиться, учиться и учиться». И это ещё АХЛ. А попади я, допустим в «Питтсбург», играй рядом с Кросби, Малкиным. У меня вообще бы «голова взорвалась», я бы закончил уже с хоккеем», – рассказал хоккеист.